25 декабря 2016, 16:35
Еще два тела обнаружены на месте крушения Ту-154
Тела еще двух людей, летевших самолетом Минобороны России в Сирию, подняты на поверхность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Таким образом всего подняты 12 тел погибших.
Поисковая операция, в которой задействованы 3 тысячи человек, продлится и ночью.
Самолет Ту-154 разбился и упал в море в нескольких километрах от Сочи. На борту поенного самолета находились 92 человек, среди которых 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты Первого канала, «Звезды» и НТВ, а также директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).
26 декабря объявлено в России Днем траура по погибшим.
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