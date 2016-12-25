Еще два тела обнаружены на месте крушения Ту-154

Тела еще двух людей, летевших самолетом Минобороны России в Сирию, подняты на поверхность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Таким образом всего подняты 12 тел погибших.

Поисковая операция, в которой задействованы 3 тысячи человек, продлится и ночью.

Самолет Ту-154 разбился и упал в море в нескольких километрах от Сочи. На борту поенного самолета находились 92 человек, среди которых 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты Первого канала, «Звезды» и НТВ, а также директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).

26 декабря объявлено в России Днем траура по погибшим.