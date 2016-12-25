На борту Ту-154 находились 68 музыкантов ансамбля имени Александрова

Участники Ансамбля песни и пляски им. Александрова составляют большинство пассажиров рухнувшего в Черном море близ Сочи Ту-154 Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС.

По уточненной информации, на борту потерпевшего крушение лайнера находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира.

Среди пассажиров 68 человек были музыкантами ансамбля Александрова. Также на борту находились представители СМИ (среди них журналисты «Звезды» и Первого канала) и сопровождающие военнослужащие.