25 декабря 2016, 15:28
В Баварии из-за авиабомбы эвакуировали 54 тысячи человек
В городе Аугсбург, расположенном в германской Баварии, 54 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома из-за работ по обезвреживанию авиабомбы, найденной в городе 20 декабря. Об этом сообщает Augsburger Allgemeine.
Бомба времен Второй мировой войны была обнаружена в центре города еще во время строительных работ.
Было решено обезвредить утром 25 декабря — после католического Рождества, когда загруженность улиц минимальна.
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