В Баварии из-за авиабомбы эвакуировали 54 тысячи человек

В городе Аугсбург, расположенном в германской Баварии, 54 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома из-за работ по обезвреживанию авиабомбы, найденной в городе 20 декабря. Об этом сообщает Augsburger Allgemeine.

Бомба времен Второй мировой войны была обнаружена в центре города еще во время строительных работ.

Было решено обезвредить утром 25 декабря — после католического Рождества, когда загруженность улиц минимальна.