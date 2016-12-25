Источник сообщил о возможном попадании птицы в двигатель Ту-154

Среди версий крушения самолета Ту-154 близ сочинского побережья рассматриваются несколько версий, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Среди них — попадание птицы в двигатель самолета. По словам собеседника агентства, недалеко от аэропорта Сочи находится орнитологический парк.

Помимо технической неисправности рассматривается версия качества топлива, которым был заправлен самолет, добавил источник.

Спасатели нашли первые тела погибших в авиакатастрофе.

Всего на борту военно-транспортного самолета находилось 92 человека, включая 9 журналистов РЕН ТВ, «Звезды» и Первого канала, 68 музыкантов Ансамбля песни и пляски имени Александрова и сопровождающих. Самолет летел в Сирию через Сочи поздравить российских военных с новогодними праздниками.