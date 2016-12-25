На месте крушения Ту-154 найдены четыре тела

На борт спасательного судна подняты тела четырех погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны России, передает ТАСС сообщение пресс-службы оборонного ведомства.

«Район авиакатастрофы самолета Ту-154 определен. Выживших не наблюдается», — отметили там.

Ту-154 летел в Сирию, на борту были 92 человека, большая часть из которых — 64 человека — это артисты ансамбля имени Александрова, включая его руководителя Валерия Халилова. Также там находились доктор Лиза (Елизавета Глинка) — известный общественник и организатор доставки гуманитарной помощи и лекарств в зоны боевых действий.

Остальными пассажирами и членами экипажа были военнослужащие.

Обломки Ту-154 были найдены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине до 70 метров.

Минобороны РФ опубликовало список летевших тем рейсом.