Доктор Лиза была среди пассажиров разбившегося Ту-154

Елизавета Глинка — директор общественной организации «Справедливая помощь» — была на борту потерпевшего крушение в море близ Сочи Ту-154 Минобороны России. Ее имя есть в списке тех, кто находился на борту.

Глинка, известная как доктор Лиза, участвовала в создании в Сирии гуманитарной миссии по доставке лекарств.

«Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце отказывается в это верить... Мы знали, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии», — цитирует РИА Новости главу президентского Совета по правам человека Михаила Федотова.

Всего, по информации Минобороны, на борту лайнера находились 92 человека, большинство из которых — 68 человек — музыканты Ансамбля песни и пляски имени Александрова. Также на борту были 9 журналистов РЕН ТВ, НТВ и Первого канала, сопровождающие и члены экипажа.

Самолет Минобороны РФ пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи, где он садился на дозаправку. Артисты ансамбля Александрова направлялись в Сирию, чтобы выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим», где служат российские летчики.