В Чили объявлена эвакуация в связи с угрозой цунами после землетрясения

В Чили объявлено об эвакуации людей в регионе Лос-Лагос на юге страны в связи с угрозой возникновения цунами после сильного землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Чили (Onemi).

Эвакуация проходит в прибрежных районах. Их жителям рекомендовано направиться в безопасную зону в регионе Лос-Лагос.

также управление по ЧС призвало жителей регионов Арауканиа, Айсен, Био-Био, Лос-Риос уйти с пляжей.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 40 км от побережья Чили и имело магнитуду 7,6.