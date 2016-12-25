В США и Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ту-154

Официальные лица Германии и США выразили соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 близ Сочи.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что «в мыслях она с родственниками погибших». Об этом заявила представитель германского правительства Ульрике Деммер, слова которой приводит ТАСС.

Соболезнования родным погибших выразил и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Новости о катастрофе российского военного самолета с большим армейским хором на борту наполняют меня глубокой скорбью», — сообщил он.

В свою очередь, посол США в России Джон Теффт высказался через пресс-секретаря посольства Марию Ольсон.

«Теффт: наши мысли и молитвы с родными и близкими всех на борту Ту-154, и с русским народом», — говорится в твиттере Ольсон.