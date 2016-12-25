МЧС обнаружило место падения Ту-154 в Черном море

МЧС подтвердило крушение Ту-154 Минобороны России в Черном море близ Сочи, передает ТАСС.

«В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 км от берега — фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета», — отметили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

Рано утром самолет дозаправился в Сочи и вылетел с ансамблем им. Александрова в Сирию, на российскую авиабазу Хмеймим. Также на борту находились военные и журналисты.

Всего в салоне были 83 пассажира и 8 членов экипажа.