На борту пропавшего Ту-154 находились журналисты Первого канала и «Звезды»

На борту пропавшего Ту-154 Минобороны России были журналисты Первого канала и «Звезды», сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

На сайте телеканала «Звезда» сообщается, что этим самолетом летели три ее сотрудника. В пресс-службе Первого канала подтвердили ТАСС, что на борту были трое сотрудников телеканала: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

На борту разбившегося самолета была съемочная группа Первого каналаhttps://t.co/nFdz40qbVR — Первый канал (@channelone_rus) 25 декабря 2016 г.

Всего в салоне находились 83 пассажира и 8 членов экипажа.

Самолет вылетел из Сочи в Сирию, на российскую авиабазу Хмеймим. По предварительным данным, он рухнул в Черное море неподалеку от Сочи.

Пассажиры — это артисты ансамбля им. Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом российских летчиков, а также военнослужащие и девять сотрудников СМИ.

В Сочи создан оперативный штаб по поиску пропавшего военно-транспортного самолета, сообщает «Интерфакс».

«Около 10 морских судов и несколько вертолетов разыскивают в море и горах пропавший самолет в Сочи», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в Сочи лайнер делал дозаправку. Через 20 минут после вылета из сочинского аэропорта борт пропал с радаров.

Позднее стало известно, что на борту находились также трое журналистов телеканала НТВ.

«Среди погибших наши коллеги » корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов», — сообщили в эфире канала.