Глава Минэкономразвития Крыма подал в отставку

Министр экономического развития Крыма Валентин Демидов написал заявление с просьбой уволить его по собственному желанию. Об этом «Интерфаксу» заявили в пресс-службе главы республики Сергея Аксенова.

Агентству РИА Новости в пресс-службе уточнили, что Демидов переходит на новое место работы в Севастополь. При этом на посту министра он доработает до конца года.

Чиновник возглавлял Минэкономразвития Крыма с июня 2015 года.