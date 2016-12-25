На месте крушения Ту-154 найдены фрагменты тел погибших

В зоне крушения Ту-154 в Черном море обнаружен ряд фрагментов тел погибших, многие из которых можно будет опознать. Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавляющий комиссию по расследованию причин катастрофы, передает «Интерфакс».

Ранее Минобороны сообщало об обнаружении останков 10 людей, летевших Ту-154. Неофициальные источники сообщали о 12 телах погибших.

«На данный момент мы уже обнаружили ряд фрагментов тел. Многие из них могут быть опознаны, но более детальную информацию мы уточним завтра к утру, когда они будут готовы для транспортировки в Москву», — отметил Соколов.

Он также рассказал, что «черные ящики» Ту-154 не оборудованы радиомаяками, их придется искать с помощью радиолокаторов.

Также, по словам министра, отрабатываются все возможные причины авиакатастрофы, говорить о теракте, по его словам, преждевременно.

«Поиски будут продолжены завтра и в дальнейшем, в случае необходимости. Постараемся сделать все, чтобы погибшие были найдены», — отметил министр.

Самолет Ту-154 Минобороны России вылетел минувшей ночью с подмосковного военного аэродрома Чкаловский, затем в Адлере (относится к Сочи) самолет дозаправился. Вскоре после вылета из Сочи он рухнул в Черное море.

На его борту находились 92 человека, включая 64 артиста ансамбля имени Александрова, общественницу доктора Лизу (Елизавету Глинку), журналистов российских телеканалов и военнослужащих.

Выживших спасатели не нашли. 26 декабря в России День траура.