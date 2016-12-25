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25 декабря 2016, 00:24
Мемория

Мемория. Владислав Галкин

Владислав Галкин. 2005
Владислав Галкин. 2005
Дмитрий Салтыковский/Коммерсантъ

25 декабря 1971 года родился Владислав Галкин, киноактер.

 

Личное дело

Владислав Борисович Галкин (1971—2010) родился в Москве. Его мать, Елена Демидова — драматург и сценарист. Приемный отец Борис Галкин — известный актер и режиссер.

В детстве жил в подмосковном Жуковском у бабушки Людмилы Николаевны, которая всю жизнь проработала учительницей младших классов. Ходил школу №6, где она преподавала.

Втайне от родителей Людмила Николаевна привела девятилетнего внука на кинопробы. Его дебютом стала роль Гекльберри Финна в фильме 1981 года «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» Станислава Говорухина.

Галкин вспоминал: «Родители вообще были против моей работы в кино. Они же знали, насколько труд актера тяжел и морально, и физически, и не желали мне такой участи… Родители были в шоке, они даже не предполагали, что бабушка, у которой всегда было "словесное недержание", почти полгода могла скрывать нашу тайну».

Через два года Галкин сыграл главную роль в детском фильме «Этот негодяй Сидоров». Затем последовали съемки в картине «Золотая цепь» по мотивам романа Александра Грина.

В 1989 году Галкин поступил в Театральное училище имени Бориса Щукина, в 1992-м получил диплом актера. Позднее, в 1999 году окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Его первым успехом во взрослом кинематографе стала роль участкового Алексея в фильме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» (1998). В 2000 году он сыграл лейтенанта Таманцева в драме Михаила Пташука «В августе 44-го…». За эту роль Галкин получил несколько кинематографических наград, среди которых - премия «Ника» в номинации «Открытие года».

Затем, в 2000—2001 годах последовала роль водителя Александра Коровина в сериале «Дальнобойщики», принесшая Галкину еще большую популярность.

В 2004 году сыграл в фильме «72 метра», в сериалах «Дальнобойщики-2» и «Диверсант». В 2005 году исполнил роль Ивана Бездомного в телевизионном сериале «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко.

В 2007 году на съемках телесериала «Диверсант 2: Конец войны» получил серьезную травму колена, после которой перенес множество операций в России и Германии.

Актер говорил: «Это было чудовищное время. Вернувшись из Германии с металлическим коленом, я реально боялся инвалидности. Так боялся, что все силы тратил на восстановление и работал как можно больше».

В 2008 году восстановился и снялся в сериалах «Я лечу» в роли хирурга и «Петровка, 38. Команда Семенова» в роли майора милиции Андрея Семенова.

В 2009 году исполнил главную роль в сериале «Котовский». Признавался, что если бы не предложение сниматься в этом фильме, то он бы «наверное, ушел из профессии».

«В последние годы, — рассказывал артист, — испытывал чудовищное разочарование от того, что мне предлагали играть и с кем приходилось работать. Меня перестал устраивать уровень и так называемых актеров, которых наплодили сериалы, и режиссеров, и сценаристов… Потому что тон в профессии сейчас задают люди, которые ничего в ней не понимают. Вот я и подумал: "Хватит!"».

В июле того же 2009 года, окончив съемки, Галкин устроил пьяный дебош в одном из московских баров: стрелял во все стороны из травматического пистолета, ударил приехавшего на вызов милиционера. В итоге отделался условным сроком в 14 месяцев.

В январе 2010 года Галкин попал в больницу с панкреатитом, провел на лечении две недели. 26 февраля отчим актера поднял тревогу из-за того что тот не выходил на связь. На следующий день спасатели вскрыли дверь его квартиры и обнаружили в ней труп актера.

Эксперты установили, что Владислав Галкин скончался примерно 25 февраля 2010 года - за два дня до обнаружения тела - от внезапной остановки сердца из-за алкогольного отравления. Актер похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

 

Чем знаменит

 
Владислав Галкин

Звезда телесериалов «Дальнобойщики», «Дальнобойщики 2», «Диверсант», «Диверсант. Конец войны», «Петровка, 38. Команда Семенова», «Я лечу», «Мастер и Маргарита», «Котовский».

Также известен по фильмам «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (Гекльберри Финн), «Золотая цепь» (Сэнди Прюэль, главная роль), «Ворошиловский стрелок» (участковый Алексей Подберезкин), «Любовь на сене» и другим.

В 2009 году получил звание Заслуженного артиста России.

 

О чем надо знать

Отчим актера Борис Галкин был уверен, что пасынка убили. СМИ он рассказывал, что незадолго до смерти Владислав снял в банке 136 тысяч долларов, которые хотел потратить на ремонт в квартире, куда переселился после расставания с женой. По словам Бориса Галкина, деньги пасынок хранил дома. Кроме того на телефон актера, по словам Галкина-страшего, приходили SMS с угрозами, а на его теле были обнаружены ссадины и синяки.

Денег в квартире артиста найдено не было. Также Борис Галкин обращал внимание на то, что в комнате рядом с телом была обнаружена бутылка коньяка и пакет томатного сока. Отчим отмечал, что после того как у Владислава выявили панкреатит, он прекратил пить и сел на диету.

 

Прямая речь

О зависимости от режиссера («Российская газета», январь 2007): «Я обязан быть зависимым от режиссера в том, что касается моего персонажа. Вот что произошло у меня с "Мастером и Маргаритой". Я роман читал раза три или четыре. Но когда стал сниматься, сказал себе: "Влад, ты роман не читал. Вообще". Я попросил, чтобы мне дали сцены, связанные с моим героем. Только. И из этих сцен составил себе историю Ивана Бездомного. От точки "А" до точки "Б". Я понял, что у меня получается фантастическая вещь, роман в романе. История одного человека, одного персонажа. Мне изначально нравился в романе именно Иван — самый честный и самый яркий. Во всех остальных есть момент лукавства. <…> Иван идет от учителя к учителю: Берлиоз, Воланд и наконец — Мастер. И когда Иван выходит из этого круга, он уже совершенно другой человек, докопавшийся до своей истины».

О положительных и отрицательных героях («Искусство кино», май 2007): «Вот, скажем, "В августе 44-го…". Положительные ли в этом фильме герои? Я много общался с ветеранами по этому поводу. И вот ведь какая интересная штука! СМЕРШ — "смерть шпионам!" — это специальное подразделение, которое искало врагов в тылу. На руках смершевцев кровь сотен, но — и это нужно просто понять — жизнь десятков тысяч. Разумеется, попадали очень многие и многие невиновные, но — ведь война, времени разобраться, разбираться нет. Можно их осуждать? Можно. А можно их оправдать? Да, тоже можно. Или вот Катыгин в фильме "Диверсант" — он раскулачил собственную семью и сослал мать в Сибирь. Он какой? Он положительный? Отрицательный? Да нет, он просто человек, который оказался в определенных обстоятельствах в определенное время. Не забывайте, что тогда в людях с детства воспитывалась фанатичная преданность той идее, тем идеалам. Люди просто не ведали, что творят».

О мифотворчестве в искусстве (там же): «Любое государство зиждется на идеологии и мифе. Если героя нет — его надо придумать. У каждого есть потребность в герое. Кинематограф Соединенных Штатов состоит из мифа о так называемой "американской мечте", который культивирует в американцах только одно — любовь к родине. После того как Сталлоне сыграл боксера Рокки, подростки ушли с улиц, перестали заниматься бандитизмом и взялись за спорт. У нас такие герои есть в реальности, не надо выдумывать их или искать где-то на стороне. Есть совершенно фантастические спортивные достижения — в боксе, в легкой атлетике! Есть чем гордиться! Я знаю человека, который из разнорабочих дослужился до директора студии — честь и хвала ему! Если кто-то посвятил делу всю свою жизнь, памятник можно ему поставить».

 

4 факта о Владиславе Галкине

  • Владислав Галкин был женат четыре раза. С последней супругой, актрисой Дарьей Михайловой он прожил с 1998 года по 2009-й. Своих детей у Галкина не было, он воспитывал дочь Михайловой от первого брака, Василису. В 2009 году у него начался новый роман - с продюсером Анастасией Шипулиной. С Михайловой он развестись не успел (процесс должен был проходить в марте).
  • Галкин рассказывал о большой способности к самообучению: «Так, в 12 лет я сел на мотоцикл и поехал. В 15 лет — за руль машины. Надо было научиться водить танк — научился».
  • В свободное время актер любил готовить, отмечал: «Это от мамы. Она готовит потрясающе. Обожаю сам процесс готовки… Люблю автомобили. Не коллекционировать. Я — пользователь. Покупаю машину, которая мне нравится, наслаждаюсь ею, насыщаюсь. Мощность — основное требование, скорость, маневренность».
  • В качестве режиссера Галкин не снял ни одного фильма. «Всему свое время, — говорил он. — Как только пойму, что должен это сделать, сделаю. Пока я не вижу в этом для себя необходимости».
  • Центральная улица деревни Каськово Псковской области названа в честь Владислава Галкина.

 

Материалы о Владиславе Галкине:

Биография в Википедии

Статья на сайте «Узнай все»

Биографическая справка 24СМИ

Биография с сайта поклонников актера

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