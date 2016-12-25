25 декабря 2016, 11:02
В Грузии отменили тюремное наказание за курение марихуаны
Конституционный суд Грузии признал незаконной норму Уголовного кодекса, которая предусматривает тюремное заключение за употребление марихуаны в небольших дозах. Об этом сообщает «Грузия Онлайн».
Неконституционным признано наказание за приобретение и хранение до 70 граммов марихуаны.
По мнению судей, приобретение и хранение малых доз марихуаны не указывает на цель их сбыта, и лишать свободы за такое деяние негуманно.
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