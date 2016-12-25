Опознание погибших при крушении Ту-154 проведут в Москве

Опознание людей, погибших в результате катастрофы Ту-154 в Сочи, будут проводиться министерством обороны в Москве. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов, назначенный руководить правительственной комиссией по расследованию крушения самолета. Слова Соколова приводит сайт администрации Краснодарского края.

Также соколов обратился к родственникам погибших с просьбой не приезжать в Сочи «ввиду неопределенности сроков прохождения поисково-спасательной операции».

Между тем, глава края Вениамин Кондратьев заверил, что родственникам погибших, которые уже вылетели в Сочи, местные власти окажут всестороннюю помощь.

Ту-154 Минобороны России рухнул в Черное море в нескольких километрах от береговой линии Сочи. На борту было 92 человека. Выживших спасатели не нашли.