На Кубани подросток двенадцати лет застрелил младшую сестру

В Краснодарском крае сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку обстоятельств гибели шестилетней девочки, в которую из охотничьего ружья выстрелил ее двенадцатилетний брат. Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте СКР.

Стрельба произошла сегодня утром. В 8 часов 10 минут на 24-м километре перегона Курганинск — Лабинск 33-летний мужчина возвращался с охоты вместе с детьми — 12-летним сыном и 6-летней дочерью.

Они шли по железной дороге домой, в поселок Прохладный Лабинского района. В руках у подростка находилось охотничье ружье.

В какой-то момент его ружье внезапно выстрелило, при этом пуля попала в грудь сестре. Девочку доставили в ЦРБ города Лабинска, однако спасти ее не удалось.