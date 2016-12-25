Среди пассажиров Ту-154 могла быть доктор Лиза

Среди пассажиров разбившегося близ Сочи Ту-154 Минобороны России могла быть доктор Лиза, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Доктор Лиза — Елизавета Глинка — директор общественной организации «Справедливая помощь». Глинка участвует в создании в Сирии гуманитарной миссии по доставке лекарств

В Кремле не располагают информацией о нахождении доктора Лизы на борту Ту-154, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков отметил, что списки пассажиров уточняются.

Как сообщили ТАСС в фонде «Справедливая помощь», накануне поздно вечером доктор Лиза вылетела в Сирию самолетом Минобороны РФ. Связи с ней нет.

«Она сопровождала гуманитарный груз для госпиталя "Тишрин". Мы не обладаем официальной информацией о местонахождении доктора Лизы», — отметили там.

По информации Минобороны, на борту лайнера находились 92 человека, среди них 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, а также представители СМИ, сопровождающие и 8 членов экипажа.