Минобороны опубликовало список находившихся на борту Ту-154

Минобороны России опубликовало список находившихся на борту самолета Ту-154, разбившегося при вылете из Сочи.

В списке 64 участника Ансамбля песни и пляски имени Александрова, 9 сотрудников СМИ — Первого канала, «Звезды» и РЕН ТВ, известный филантроп доктор Лиза — Елизавета Глинка, 8 членов экипажа, 8 сопровождающих военнослужащих и 2 федеральных чиновника. Всего 92 человека.

Один из чиновников, находившихся на борту лайнера, — это начальник управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков, уточняет ТАСС. В 2012-2013 годах Губанков был министром культуры Московской области.