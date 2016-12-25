Москалькова собиралась лететь в Сирию вместе с Глинкой

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова должна была лететь в Сирию вместе с известным гражданским активистом доктором Лизой (Елизаветой Глинкой). Об этом Москалькова сообщила журналистам, передает «Интерфакс».

«Когда собиралась гуманитарная помощь для госпиталя в Сирии, мы должны были лететь вместе с ней для того, чтобы доставить этот груз. Но моя командировка в Крым, тоже очень важная, отложила наш совместный гуманитарный вояж на будущее. Теперь он не состоится», — сказала Москалькова.

«Вечная память и пусть земля будет пухом Елизавете Петровне и всем, кто был на борту этого лайнера», — добавила она.

Самолет Ту-154 Минобороны России разбился сегодня рано утром в море около Сочи. На борту находились 92 человека. Помимо доктора Лизы это был ансамбль Александрова с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты Первого канала, «Звезды» и НТВ, а также военнослужащие.

26 декабря в России День траура по погибшим.