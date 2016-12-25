Появилось видео поисковой операции на месте крушения Ту-154

Пользователь Александр Валов опубликовал в своем блоге на сайте Blogsochi.ru видео с места крушения самолета Ту-154 вблизи Сочи.

«Сегодня в 11 часов утра, когда ехал на электропоезде Ласточка из Адлера в Сочи видел, как идет спасательная операция по поиску пассажиров», — написал он.

Блогер насчитал восемь кораблей и два вертолета, работающих в 10 км от береговой линии Адлера, к северо-западу от города.

На борту военного Ту-154, летевшего через Сочи в Сирию, находились 92 человека, среди них 64 артиста ансамбля имени Александрова, включая его руководителя Валерия Халилова. Кроме того в списке пассажиров была доктор Лиза (Елизавета Глинка) — известный филантроп.