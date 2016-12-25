26 декабря объявлено Днем траура

Понедельник, 26 декабря, в России объявлен Днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154 Минобороны России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Прежде всего, хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших в результате авиационной катастрофы над Черным морем сегодня утром», — приводит пресс-служба слова президента Владимира Путина.

Самолет министерства обороны под утро заправился в Сочи и вылетел на авиабазу Хмеймим в Сирии. На борту находились 92 человека, среди них 64 участника ансамбля имени А. В. Александрова, включая его руководителя Валерия Халилова. А также известный филантроп, организатор доставки медикаментов в Сирию доктор Лиза (Елизавета Глинка) и российские военные.

Обломки самолета найдены в нескольких километрах от береговой линии Сочи. Тела четырех человек подняты на поверхность. Предполагается, что никто не выжил в катастрофе.