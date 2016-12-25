Телеканалы начали готовиться к трауру в связи с крушением Ту-154

Российские федеральные телеканалы начали убирать из сетки развлекательные программы в связи с крушением Ту-154 в Сочи. На это обратил внимание ТАСС.

Программу вещания уже изменили Первый канал, НТВ, «Россия 1» и РЕН ТВ.

В частности, в пресс-службе Первого канала сообщили, что с эфира сегодня снят проект «Точь-в-точь» и предновогодние промо-ролики. Также снята с эфира программы «Что? Где? Когда?».

В «России 1» убрали из сетки программу «Смеяться разрешается в Новый год», на НТВ — развлекательную программу «Киношоу».

Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение в 05:27 мск вблизи Сочи. На его борту находились 64 участника ансамбля имени Александрова, сотрудники Первого канала, «Звезды» и НТВ, доктор Лиза (Елизавета Глинка). Всего этим рейсом в Сирию летели 92 человека. По предварительной информации, никто не выжил.