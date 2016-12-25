Путин и Назарбаев осмотрели завод по производству «таблеток молодости»

Президент России Владимир Путин вместе с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым побывал на фармацевтическом заводе «Биокад» вблизи Санкт-Петербурга. Как сообщает ТАСС, предприятие, в том числе, разрабатывает препараты, препятствующие старению организма.

Исследования в этой области ведет отдел перспективных исследований компании. Противовозрастные препараты, которые иногда называют «таблеткой молодости», по словам разработчиков, должны помочь в борьбе с патологическими признаками старения.

Как сообщил журналистам руководитель лаборатории перспективных исследований Александр Карабельский, первых результатов лабораторных исследований таких лекарств в компании ждут через год.

«Наша задача — не продлить жизнь человека, а скорее позволить ему чувствовать себя в более зрелом возрасте более молодым — качественное улучшение жизни на самом деле», — отметил ученый.

Агентство отмечает, что во время осмотра предприятия Путина и Назарбаева сопровождали российские министры — глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Вероника Скворцова, а также губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

О реакции Путина или других чиновников на «таблетку молодости» не сообщается.

В Петербурге сегодня проходят саммиты Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).