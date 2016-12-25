Путину доложили о поисках Ту-154 у берегов Сочи

Президенту России Владимиру Путину доложили об операции по поиску самолета Минобороны РФ, исчезнувшего с радаров близ Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Президенту России Владимиру Путину доложили об операции по поиску самолета Минобороны РФ, исчезнувшего с радаров близ Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

На борту военного Ту-154 находились 83 пассажира и 8 членов экипажа.

Пассажиры это военнослужащие Вооруженных сил России, артисты ансамбля им. Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом летчиков ВКС России в Сирии, и девять журналистов.

Самолет летел из Сочи на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Источники российских информагентств сообщили, что, по предварительной информации, лайнер рухнул в Черное море вблизи Сочи. В 1,5 км от берега, по непроверенной информации, обнаружено шасси самолета.