На месте крушения Ту-154 начали находить останки погибших

В шести километрах от берега Сочи найдено первое тело погибшего в авиакатастрофе самолета Ту-154, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Тело было поднято на борт спасательного судна.

Между тем, источник в МЧС сообщил «Интерфаксу», что спасатели нашли уже несколько тел погибших на месте крушения Ту-154.

Всего на борту находились 92 человека, включая 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, журналистов Первого канала, РЕН ТВ и НТВ, несколько сопровождающих и 8 членов экипажа.

В самолете могла находиться и доктор Лиза.

Сегодня рано утром самолет дозаправился в Сочи и вылетел с ансамблем им. Александрова на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Участники ансамбля должны были поздравить российских летчиков с Новым годом.