Подняты тела 10 погибших в катастрофе Ту-154

По последним данным, на борт спасательного судна подняты тела 10 человек, летевших самолетом Ту-154 в Сирию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Там отметили, что группировка поисково-спасательных сил в районе авиакатастрофы продолжает увеличиваться. Поиски ведутся ан площади 10,5 квадратных километров.

По последним данным, на борт спасательного судна подняты тела 10 человек, летевших самолетом Ту-154 в Сирию. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он отметил, что группировка поисково-спасательных сил в районе авиакатастрофы продолжает увеличиваться. Поиски ведутся ан площади 10,5 квадратных километров.

В поисково-спасательных мероприятиях участвуют более 3 тысяч человек, включая водолазов. В поисках задействованы 27 кораблей и судов, 4 вертолета, беспилотники и глубоководные аппараты, управляемые на расстоянии.

Поиск будет идти круглые сутки. Для подсвечивания береговой линии военные используют прожекторные установки и спецтехнику.

Самолет рухнул в Черное море вблизи Сочи. На борту находились 92 человека, выживших обнаружено не было. Среди пассажиров были 64 артиста ансамбля имени Александрова, которые летели в Сирию поздравлять российских пилотов с Новым годом. С ними была организатор волонтерской помощи в местах боевых действий доктор Лиза (Елизавета Глинка).