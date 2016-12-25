Министр транспорта заявил об отсутствии выживших в катастрофе Ту-154

За день, пока идет поисковая операция в Черном море, выживших людей с Ту-154 найти не удалось. Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов, передает «Интерфакс».

«На данный момент информации о выживших в этой катастрофе пока нет», — сказал чиновник.

Соколов возглавляет правительственную комиссию по расследованию крушения лайнера.

На борту Ту-154 находились 92 человека, их список опубликован на сайте Минобороны.

Уже найдены и доставлены на поверхность 10 или, по другим данным, 12 тел погибших. Их опознание, отметил министр, пройдет в Москве «ввиду неопределенности сроков проведения поисково-спасательной операции».

Среди тех, кто летел этим рейсом в Сирию, были 64 артиста ансамбля имени Александрова, известный общественник доктор Лиза (Елизавета Глинка), журналисты трех российских телеканалов, военные.

26 декабря объявлено в России Днем траура.