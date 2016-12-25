Родственники погибших при крушении Ту-154 начали прибывать в Сочи

Первые родственники жертв катастрофы Ту-154 прибыли рейсом из Москвы в Сочи, передает ТАСС.

По данным корреспондента агентству, в зале прилета родственников встретили психологи МЧС и представители городских властей.

Также в Сочи прибыл самолет Ил-76 МЧС с более чем 40 спасателями отряда «Центроспас» и водолазами.

С этим бортом также прибыло специальное спасательное оборудование и снаряжение для глубоководных работ, в том числе передвижные барокамеры и подводный управляемый аппарат «Фалькон».

На месте катастрофы уже работают около 3 тысяч человек.

В самолете, летевшем из Сочи в Сирию, были 92 человека, из них большую часть составляли артисты ансамбля имени Александрова (64 человека). Также там были журналисты Первого канала, «Звезды» и НТВ, военные и экипаж. Одной из пассажирок была директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).

26 декабря будет Днем траура по погибшим.