Глава Минтранса объяснил большой разброс обломков Ту-154

Разброс обломков самолета Ту-154 обусловлен сильным течением в месте его падения, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы, передает «Интерфакс».

«Течение большое», — отметил министр.

Официальные власти отвергают возможность теракта на борту лайнера. Между тем в сети появилось видео, на котором видна вспышка, которую, предположительно, мог дать взрыв самолета.

Самолет Ту-154 российского Минобороны потерпел крушение сегодня рано утром. На его борту находились 92 человека, включая 64 артиста Ансамбля песни и пляски имени Александрова, филантропа Елизавету Глинку (доктора Лизу), журналистов российских телеканалов, военнослужащих.

Артисты летели в Сирию для выступления перед российскими военными. По непроверенным данным, концерт должен был состояться в сирийском городе Алеппо.

Найдены 10 тел и несколько фрагментов тел погибших. Выжить никому не удалось. 26 декабря в стране День национального траура.