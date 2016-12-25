СМИ сообщили об отработке версии теракта на борту Ту-154

ФСБ начала проверку всех лиц, которые могли обслуживать самолет Ту-154, потерпевший катастрофу в Черном море невдалеке от Сочи. Как сообщил источник «Фонтанки» в министерстве обороны, отрабатывается также версия теракта.

Между тем источник «Интерфакса»в экстренных службах сообщил, что комиссия по расследованию причин крушения практически исключает версию о подрыве самолета. Основной версией остается техническая неисправность.

«Маловероятна и версия ошибки пилотов, потому как они имели большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов. Что касается метеоусловий в районе крушения, то они были благоприятными для выполнения полета», — отметил собеседник агентства.

Ранее другой источник «Интерфакса» рассказал, что в двигатель самолета могла попасть птица.

На борту находились 92 человека, по предварительной информации, никто не выжил. Среди пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, летевшие в Сирию поздравлять российских военных с Новым годом. Также там была известная своими благотворительными акциями доктор Лиза (Елизавета Глинка).