В Черное море рухнул военный Ту-154 с ансамблем имени Александрова

В акваторию Черного моря неподалеку от береговой линии Сочи упал Ту-154 Минобороны РФ, обнаружено предполагаемое место падения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет летел из Сочи на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. На борту, по данным Минобороны, были 83 пассажира и 8 членов экипажа.

Среди пассажиров лайнера военнослужащие российской армии, а также артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и девять журналистов.

Участники ансамбля летели поздравлять с Новым годом летчиков ВКС России в Сирии.

Информацию о крушении подтверждает и источник ТАСС в силовых структурах Краснодарского края.

«По предварительным данным, он упал в Черное море», — заявил источник.

В 1,5 км от берега в Сочи найдены обломки шасси Ту-154, отметил собеседник агентства.