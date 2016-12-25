В Оренбургской области несколько человек отравились «водкой из Казахстана»

В Оренбургской области в конце недели несколько человек отравились суррогатным алкоголем, один из них скончался в больнице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Число пострадавших там не назвали. Однако заявили, что «в числе напитков, ставших причиной отравления, — контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт».

«Под видом водки из Казахстана и виски гражданам продавали настойки на метиловом спирте», — уточнил сотрудник пресс-службы.

Ранее массовое отравление алкогольным суррогатом «Боярышник» произошло в Иркутске. С 17 по 23 декабря от отравления суррогатом там погибли 75 человек. Отравление было вызвано метиловым спиртом.