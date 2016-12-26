Число погибших от отравления «Боярышником» выросло до 77 человек

Министерство здравоохранения Иркутской области сообщило, что к настоящему времени погибло 77 человек в результате отравления контрафактным средством для принятия ванн «Боярышник». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минздрава Татьяну Шкурскую.

«На вечер понедельника в медучреждении скончался еще один пострадавший, таким образом от метанола в "Боярышнике" скончались 77 человек, всего пострадавших 123, в стационарах на лечении находятся 16 пациентов», — заявила Шкурская.

Ранее сообщалось, что причиной массового отравления Минздрав Иркутской области назвал метиловый спирт, содержащийся в «Боярышнике».

В рамках расследования дела о массовом отравлении в Иркутске задержаны 23 человека. Нескольких человек суд решил отправить под стражу, некоторые находятся под домашним арестом, а также под подпиской о невыезде.

В связи с событиями в Иркутске Роспотребнадзор принял решение на месяц запретить продажу «спиртосодержащей продукции бытового назначения» по всей России.