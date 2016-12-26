Тимур Бекмамбетов вложился в производство православной женской одежды
Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов стал совладельцем онлайн-магазина и марки православной женской одежды «Ксенюшка», пишет «Коммерсантъ».
Как следует из данных ЕГРЮЛ, компания «Ксенюшка» была учреждена в сентябре, Бекмамбетову в ней принадлежат 50%, еще по 25% владеют некие Ирен и Эдуард Утебековы.
«Ксенюшка» зарегистрирована по тому же московскому адресу, что и кинокомпания Бекмамбетова Bazelevs. В интернете у магазина есть адрес Ksenyushka.ru, в настоящий момент сайт недоступен.
Как сообщает «Коммерсантъ», на сайте говорится, что это марка женской одежды, основанная «на православных христианских ценностях».
Там можно приобрести платья стоимостью от 2900 рублей и юбки от 1300 рублей.
Магазин, согласно сайту, был назван именем блаженной Ксении Петербургской, 10% дохода он направляет в Свято-Ксениевский монастырь.
Тимур Бекмамбетов снял фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Сейчас он является одним из главных поставщиков российского кино на международный рынок.