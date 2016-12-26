Дворкович сообщил о разногласиях между Москвой и Минску по газу

Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович, курирующий топливно-энергетический комплекс, рассказал газете «Ведомости» о том, что между РФ и Белоруссией по-прежнему остались разногласия по вопросу цены на газ.

По словам Дворковича, российская сторона настаивает на ценообразовании исходя из условий контракта, а белорусские партнеры требуют снизить цену, интерпретируя определенным образом некоторые нормы соглашения о переходе на общий рынок газа.

«Мы не согласны и настаиваем на полном исполнении контракта», — заявил Дворкович, напомнив, что Россия все еще ждет от Белоруссии уплаты газового долга в размере 281 млн долларов. Эта задолженность образовалась из-за того, что Минск считал заявленную Москвой ценой на газ несправедливой и платил меньше.

Дворкович констатировал, что отношения между РФ и Белоруссией в газовой и нефтяной сфере выстраиваются непросто, «но их надо рассматривать в более широком контексте, а не только в части споров относительно контрактных цен и условий поставок».

По словам вице-премьера, сейчас стороны пытаются заложить основу отношений на долгие годы вперед, а не только на 2017 год.