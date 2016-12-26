Минобороны установило местонахождение самого важного черного ящика Ту-154

Российское оборонное ведомство сообщило, что в обнаруженной спасателями и уже поднятой со дна Черного моря хвостовой части разбившегося Ту-154 должен находиться один из черных ящиков самолета, причем самый важный из трех.

Оставшиеся два бортовых самописца находятся в носовой части авиалайнера, которая пока продолжает лежать на дне, передает «Звезда» со ссылкой на министерство обороны РФ.

Как стало известно ранее, из моря подняли хвостовую часть и двигатель, а также боковую часть фюзеляжа площадью 3,5 на 4,5 метра.

Оставшиеся обломки Ту-154 будут подняты на поверхность после того, как к месту крушения доставят кран грузоподъемностью 100 тонн.

Напомним, самолет Минобороны РФ разбился утром в минувшее воскресенье, на его борту находились 92 человека, летевших в Сирию. В их числе были военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.