Губернатор Кубани объяснил число обнаруженных жертв крушения Ту-154

Большинство тел погибших в результате авиакатастрофы Ту-154 может находиться внутри самолета. По мнению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева это объясняет, почему на данный момент в Черном море обнаружено лишь 11 тел, передает телеканал «Россия-24» (ВГТРК) .

«Это моя точка зрения и, конечно, определенных спасателей. Может быть, самолет не претерпел такого сильного разрушения, и сегодня большое количество тел погибших находятся в самолете», — заявил Кондратьев.

Самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение в акватории Черного моря 25 декабря через несколько минут после взлета с аэропорта Адлера. Он направлялся в Сирию. На борту находились 92 человека. В числе погибших были военные, журналисты, руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и члены ансамбля песни и пляски имени Александрова.

26 декабря в Москву доставлены останки первых обнаруженных на месте крушения пассажиров самолета.