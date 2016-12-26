СМИ узнали о поднятии со дна Черного моря 80 жертв крушения Ту-154

Источник в оперативном штабе поисковой операции на месте крушения Ту-154 Минобороны РФ сообщил, что со дна Черного моря уже подняты останки примерно 80 членов экипажа и пассажиров самолета, передает «Интерфакс».

Также, по словам источника, при проведении поисковой операции обнаружены крупные части фюзеляжа и правый двигатель авиалайнера.

Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Ранее источник, осведомленный о ходе поисковой операции на месте крушения Ту-154 Минобороны, сообщил об обнаружении тела одного из погибших — предположительно, члена экипажа, поскольку на нем было «форменное обмундирование».

Также источник рассказал, что части самолета, находящиеся на дне, покрыты илом, что затрудняет их поднятие наверх. «Применяется робототехника», — пояснил он.

Напомним, обломки Ту-154 были обнаружены днем 26 декабря примерно в одной морской миле от сочинского побережья на глубине 27 метров.

Минобороны сообщило, что уже полностью обследована надводная поверхность в районе поиска и дно в 7 из 15 секторов.

Самолет Минобороны, летевший из Адлера в Сирию, пропал с радаров буквально через несколько минут после того, как поднялся в воздух.

На его борту находились 92 человека, в том числе военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.