Британская журналистка узнала о поддержке королевой Brexit

Британская королева Елизавета II незадолго до референдума о выходе Великобритании из ЕС в частной беседе поддерживала эту инициативу, сообщила политический редактор BBC Лора Кюнсберг, ее интервью доступно на сайте журнала The Spectator.

Как рассказала журналистка, незадолго до голосования она от источника узнала о взглядах Елизаветы II. Однако она не стала распространяться об этом, так как правила BBC требуют иметь несколько источников, а у нее был лишь один.

По его словам, во время ланча в узком кругу королева сказала: «Не понимаю, почему мы просто не можем выйти из ЕС? В чем проблема?»

Референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе прошел 23 июня 2016 года. Большинство британцев высказались за выход из ЕС.