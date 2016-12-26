Дело задержанных на границе с Крымом российских военных дошло до суда

Украинская военная прокуратура направила в суд дело, открытое в отношении российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова, которые были задержаны на участке российско-украинской границы 20 ноября. Об этом сообщает генпрокуратура Украины.

Российских военных, которые до присоединения Крыма к РФ бывшими служащими украинской армии, обвиняют в измене присяге.

В России их задержание назвали похищением, так как обоих выманили на украинскую территорию, где им обещали выдать документы об образовании.

«Они хотели подтвердить образование в одном из вузов Украины, именно поэтому они появились на границе. Их туда заманили чуть подальше на несколько метров и забрали», — отмечал президент России Владимир Путин.