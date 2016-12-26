26 декабря 2016, 19:32
В ЕАЭС приняли новый Таможенный кодекс
Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали в Петербурге новую редакцию общего Таможенного кодекса, передает ТАСС.
Таможенный кодекс ЕАЭС должен вступить в силу 1 июля 2017 года.
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по неизвестной причине не прилетел в Петербург, поэтому документ отправится также для визирования в Минск.
Свои подписи под принятием нового кодекса поставили президенты России Владимир Путин, Киргизии Азмазбек Атамбаев, Казахстана Нурсултан Назарбаев и Армении Серж Саргсян.
Новый Таможенный кодекс предусматривает информатизацию таможенных операций и более простой алгоритм взаимодействия с госорганами.
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