СМИ наградили знаменитостей титулами за невоспитанность
Британская газета Daily Mail составила список самых невоспитанных знаменитостей уходящего года, оценив их по разным критериям.
Например, самыми непунктуальными знаменитостями были признаны герцоги Кембриджские Уильям и Кейт, которые опоздали на одно из мероприятий в ходе своего визита в Канаду в сентябре.
Во время того же визита глава канадского правительства Джастин Трюдо попытался «дать пять» принцу Джорджу и получил за это номинацию «самое худшее приветствие».
Еще одного представителя британского королевского семейства — принца Гарри — наградили титулом «лучшего метателя игрушек из коляски» из-за его претензий к журналистам в начале 2016 года.
«Чемпионом» по отсутствию галантности назван спортсмен Энди Мюррей — победитель Уимблдона среди мужчин. Этого непочетного звания он удостоился за свой отказ выполнить традицию чемпионата и пригласить на первый танец чемпионку среди женщин (это была Серена Уильямс).
При этом номинацию «самый неспортивный поступок» отдали не спортсменам, а политикам — кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Хиллари Клинтон, которые отказались пожать друг другу руки перед началом предвыборных дебатов в октябре.
И, наконец, в список антилидеров попала американская певица Бритни Спирс, которую назвали обладательницей «худшей привычки» за пристрастие к жевательной резинке.