Путин и Медведев вновь пропустят форум в Давосе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, как и в предыдущие три года, не поедут на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, российскую делегацию на форуме возглавит первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Мероприятие пройдет 17-20 января 2017 года.

Путин приезжал на форум лишь однажды, в 2009 году. Медведев участвовал в работе форума трижды: в 2007, 2011 и 2013 годах в качестве соответственно первого вице-премьера, президента и главы правительства.