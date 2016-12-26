Националисту Демушкину предъявлено обвинение в экстремизме

Националисту Дмитрию Демушкину предъявлено окончательно обвинение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Михаила Тихонова.

Правозащитник сообщил, что в ближайшие дни приступит к ознакомлению с материалами дела.

«Моему подзащитному предъявлено окончательное обвинение по двум эпизодам экстремизма и объявлено об окончании расследования», — сказал адвокат.

9 декабря 2015 года Демушкину было предъявлено обвинение по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» из-за размещения на его странице в соцсети «ВКонтакте» фото баннера с «Русского марша» 2014 года.

В начале марта 2016 года Дмитрий Демушкин сообщил, что ему предъявлено восемь обвинений по статье о возбуждении ненависти или вражды.

21 октября СК РФ задержал Дмитрия Демушкина после того, как он подал заявку на проведение 4 ноября «Русского марша».