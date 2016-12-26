В честь доктора Лизы назовут улицу в Калининграде и хоспис в Екатеринбурге

Горсовет Калининграда совместно с жителями города выдвинул предложение назвать улицу, на которой планируется построить хоспис для детей в честь руководителя благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, также известной как доктор Лиза. Об этом сообщает The Kaliningrad-room.ru.

Предложение поддержал глава горсовета Андрей Кропоткин, отметив важность общественной инициативы в таких вопросах. Ранее данную улицу предлагали назвать Карамельной.

Кроме того, Евгений Ройзман предложил назвать екатеринбургское отделение ЦКБ №2 в честь погибшей. Об этом сообщает The Ekb-room.ru. Данную инициативу поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что доктор Лиза приезжала в Екатеринбург, чтобы принять участие в создании хосписа, и «все, о чем мы договаривались, все, что хотели сделать вместе, будет обязательно претворено в жизнь». Фонд Елизаветы Глинки помог в сборе средств а строительство центра.