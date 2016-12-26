Елизавета II выступила с рождественским посланием

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к жителям страны с рождественским посланием 25 декабря. Она подчеркнула важную роль благотворительных организаций, отметив, в том числе, работу волонтеров и опекунов, направленную на помощь людям, животным и природе. Об этом пишет ВВС.

«Сами по себе мы не можем положить конец войнам или искоренить несправедливость, но вместе тысячи маленьких добрых дел могут сделать больше, чем мы себе представляем», — сказала Елизавета II.

Она отметила, что сотни благотворительных организаций, опекаемых ей лично, несмотря на свои маленькие размеры воодушевляют своей работой в отношении ветеранов, пожилых и обездоленных людей. Королева вспомнила слова матери Терезы: «Не все из нас могут делать великие дела. Но мы можем делать маленькие с великой любовью». Она уверена, что деятельность таких организаций «является примером для всех нас».

При этом монарх постаралась обойти политические темы, в том числе выход Великобритании из Евросоюза (Brexit). Среди прочего она положительно отозвалась об успехе олимпийской сборной страны на летних Играх в Рио-де-Жанейро.

Рождественское обращение было записано заранее. Из-за простуды королева пропустила праздничную службу в часовне поместья Сэндрингем впервые с 1988 года.

Напомним, что народы, исповедующие католичество традиционно отметили Рождество 25 декабря.