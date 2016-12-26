СМИ узнали о попытках убийцы посла РФ стать охранником Эрдогана

Сехер — сестра турецкого полицейского, убившего посла России в Анкаре, заявила, что он успешно сдал экзамен для трудоустройства охранником президента Турции Тайипа Эрдогана, но из-за недостаточного стажа не был принят на службу. Об этом сообщает газета Hurriyet.

«Они (Мевлют Мерт Алтынташ и его друг) выдержали в Анкаре экзамен, чтобы стать охранниками президента. Но они работали офицерами полиции менее одного года, поэтому не были приняты. К счастью, они не смогли стать телохранителями президента», — рассказала Сехер.

Она также отметила, что брат изменился во время учебы в полицейской академии. Сехер уверена, что пагубное влияние на Алтынташа оказал его сокурсник С., который ему «промыл мозги». После общения с ним брат Сехер начал молиться пять раз в день, хотя ранее не был столь религиозен.

При этом она отрицает связь Алтынташа с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, а также опровергает информацию СМИ о его учебе в одной из школ Гюлена.

Сехер также рассказала, что семья решила не принимать тело убийцы: «Мать говорит: "Лучше бы он погиб, как герой. Я бы им гордилась". Наше семейное решение – не принимать тело. Да, он мой брат, душа моя страдает, он до сих пор не похоронен, но мы не хотим. Он о нас совсем не думал. До какой степени он мог быть слепым? Я смотрела видео убийства без звука, потому что не хочу слышать его голос. Я заметила, что он действовал странно».

Российский посол в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки, посвященной РФ. Российская сторона квалифицировала чрезвычайное происшествие как теракт.