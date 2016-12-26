Молдавский президент снял флаг ЕС со здания администрации

Со здания администрации президента Молдавии снят флаг Евросоюза, а официальный сайт главы республики поменял румынский язык на молдавский. На здании правительства и парламенте стяги ЕС сохранены, сообщает РИА Новости.

В администрации президента сообщили, что вступивший в должность глава республики Игорь Додон уважает конституцию страны и в скором времени прокомментирует происшедшие изменения.

Согласно основному закону республики, «государственным языком в Молдавии является молдавский язык на основе латинской графики». Тем не менее, 5 декабря 2013 года Конституционный суд страны признал государственным языком румынский на основании того, что в тексте Декларации независимости Молдавии указан молдавский.

Представитель партии социалистов Игорь Додон в ноябре 2016 года была избран президентом Молдавии. В своей предвыборной программе он обещал восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на российский рынок и нормализовать сотрудничество в энергетике.

После победы на выборах он заявил, что первой зарубежной поездкой после вступления в должность станет визит в Москву.