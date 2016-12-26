Исполнительный директор Роскосмоса пожаловался на отказ в медпомощи

Владимир Евдокимов — исполнительный директор Роскосмоса по контролю качества и надежности — заявил, что после операции на плечевом суставе почувствовал сильные боли, однако в СИЗО ему не предоставили медицинскую помощь. Об этом пишет РИА Новости.

«В изоляторе я страдаю от боли, пью огромное количество болеутоляющих и не сплю ночами. Я написал заявление с просьбой предоставить мне медицинскую помощь, но пока врач меня даже не осмотрел», — рассказал Евдокимов в ходе заседания Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на его арест.

Он также отметил, что после операции ему полагается 6 месяцев носить бандаж, но его запретили проносить в СИЗО.

Напомним, что Владимир Евдокимов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере на прежнем месте работы в должности заместителя директора департамента ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». По информации следователей он принимал участие в махинациях с поставками оборудования для компании «МиГ». Речь идет более чем о 200 млн рублей. Сам Евдокимов свою вину отрицает. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.