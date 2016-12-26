Киев объяснил голосование в Совбезе против Израиля борьбой с оккупацией

Украинская делегация поддержала резолюцию Совбеза ООН, запрещающую Израилю строительство поселений на территории Палестины, так как уже два года «отчаянно борется со злом оккупации» на своей территории. Такое пояснение дало постоянное представительство Украины при ООН на своей странице в Facebook.

«Любое голосование Украины, кроме как за резолюцию с призывом к прекращению незаконной деятельности на территориях, которые, согласно международному праву, имеют статус оккупированных, никак не стыковалось с нашей борьбой на дипломатическом (а в случае с Донбассом — и боевом) фронте против временной оккупации российским агрессором Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — говорится в заявлении.

«Ведь зло оккупации, — отмечают дипломаты, — это именно то, против чего Украина отчаянно борется уже два года на всех международных площадках».

Резолюция была принята в Совбезе ООН 23 декабря. Вскоре после этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит украинского премьера Владимира Гройсмана и Израиль.